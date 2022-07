Bo Slovenija prvič v zgodovini dobila predsednico (in katere države jo že imajo)?

Urška Klakočar Zupančič je postala predsednica državnega zbora, med 16 ministri je sedem žensk, med kandidatkami za predsednico države pa sta Nataša Pirc Musar in Marta Kos. V tujini so nekatere ženske dokazale, da so sposobne odlično voditi državo. Ob tem se marsikdo spomni na nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel.

Trenutno je ena od najbolj priljubljenih političark novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki si je zaradi pandemije novega koronavirusa za šest mesecev znižala plačo za 20 odstotkov, srbska premierka Ana Brnabić pa velja za vrhunsko izobraženo in je spoštovana med pripadniki svoje stroke.

