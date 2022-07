Bo Pahor po koncu mandata res potegnil to potezo? Več kot 130 tisoč ljudi bo razočaranih

Borut Pahor se po dveh mandatih letos poslavlja od predsedniške funkcije in načrtov za prihodnost še ne razkriva. V jutranjem programu enega izmed radijev odgovarjal na zabavna vprašanja. Voditelja Jaka Peterka in Melani Mekicar sta si dala duška in za predsednika prirpavila zanimiv program. Seveda nista mogla mimo njegovega Instagram, ki ima že prek 134 tisoč sledilcev.

Spraševala sta ga, če bo po končanem mandatu postal spletni vplivnež, glede na število sledilcev, ki jih ima na omenjem družbnem omrežju. Pahor ju je z odgovorom kar malo presenetil, saj je dejal, da so se pogovarjali tudi o možnosti, da bo profil zaprl in ne bo več objavljal.