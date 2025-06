Bo Miša iz MasterChefa nova zvezda med sodniki? S Pop TV odgovarjajo

Po razburljivem finalu letošnje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija je produkcija že uradno napovedala novo sezono priljubljenega televizijskega formata. Prijave za novo generacijo kulinaričnih upov so že odprte, a gledalce zdaj bolj kot kdaj koli zanima, kdo bo stal za sodniško mizo. Se bo med sodnike letos morda prvič usedla kar zmagovalka?

Letos je z izjemnim občutkom za okuse, tehnično dovršenost in prepoznavno kulinarično zgodbo slavila Miša Koplova, ki je gledalce in sodnike navduševala že od prve oddaje. Njene jedi niso bile le mojstrsko pripravljene, temveč so vedno nosile tudi osebni podpis.

Njena karizma in dovršenost jedi so nekaterim dali misliti, da bi lahko bila kandidatka za novo žirantko. Na družbenih omrežjih so se po finalu namreč hitro pojavile špekulacije, da bi se Miša lahko pridružila sodniški zasedbi, ki jo sestavljajo izkušeni kuharski mojstri.

Z vprašanjem smo se obrnili na POP TV, kjer so nam povedali, da trenutno nobene zamenjave med sodniki niso načrtovane.

»Miša ima svoje poslovne načrte in glede na priljubljenost sodnikov tako s strani gledalcev, tekmovalcev kot tudi stroke, nekih menjav ni na vidiku.«

Tako kaže, da se bo obstoječa sodniška trojica - Luka, Karim in Mojmir tudi v novi sezoni obdržala.

A hkrati to ne pomeni, da Miše v prihodnosti ne bomo videli v kateri drugi vlogi.

Poslovna prihodnost zmagovalke: svetovanja in luksuz na Pokljuki

Miša, ki je po zmagi spregovorila tudi o svojih načrtih, trenutno odpira podjetje za svetovanje restavracijam.

»Želim pomagati gostincem, da skozi svojo kulinariko najdejo lastno zgodbo, svojo identiteto,« je povedala po zmagi v kuharskem šovu. Poleg tega konec septembra odpira še ekskluzivne apartmaje na Pokljuki.

Sodeč po njenih načrtih se Miša osredotoča na gradnjo lastne blagovne znamke, kar kaže na ambiciozno nadaljevanje poti, ki jo je začela z zmago v MasterChefu.

Nova sezona že na poti – zanimanje večje kot kdajkoli

Produkcija šova je ob napovedi nadaljevanja za Slovenske novice povedala, da že zbirajo prijave za novo sezono. Na vprašanje, ali zanimanje za sodelovanje še obstaja, so odgovorili:

»Zanimanje kandidatov se zadnjih nekaj let zelo dviguje. Ko smo z MasterChefom začeli, je bilo kandidate težje dobiti. Niso vedeli, kaj jih čaka, strah jih je bilo izpostavljanja na televiziji. Zdaj pa lahko že leta spremljamo, kaj je sodelovanje v oddaji prineslo preteklim udeležencem – in to deluje kot spodbuda.«