Bo Mašina sladica na skupni večerji kar Žan?

Vzdušje na skupni večerji je bilo tokrat še posebej sproščeno in morda prav zato pikantno začinjeno. Za začinjenost sta poskrbela Žan in Maša z odkritim flirtanjem brez sramu in to kar pred vsemi, tudi pred svojima zakonskima partnerjema.

To je bila njihova druga skupna večerja.

Njuno spogledovanje in besedne igrice so opazili vsi udeleženci druge skupne večerje. Vlasta je zaradi tega priznala, da se sprašuje, kdo je na večerji sploh poročen in z njo se je strinjala tudi Tina.

Žan je hitro pojasnil situacijo: »Zadnjič so naju dali zelo narazen sedeti in so videli, da sva se gledala, zato so naju danes dali bližje, da nama zadevo olajšajo.« Maša se je strinjala in dodala, da jima tako tudi ne bo treba škiliti.

Vlasta je nato dodala, da so za Žanom postavili še sladice. Maša se je zahihitala, Damir pa jo je opomnil da ni težav, če jo poskusi že prej, saj bo le tako izvedela, ali je dobra. Za piko na i pa je s svojim komentarjem poskrbel še Žan z besedami: »Pomembno je tudi, da poskusiš pravo sladico.« Maša mu je zatrdila, da bo.

»Ne vem, ali je Maša na mene gledala kot na sladico. Mogoče je name res gledala tako.«

