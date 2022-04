Bo Janša uresničil svojo obljubo? Karte so že kupljene (FOTO)

Radijski voditelj Matic Herceg, znani glas Radia Antena, je lansko leto šokiran ugotovil, da ima novega sledilca na instagramu. To ni nihče drug kot slovenski premier Janez Janša. »Tega pa res nisem pričakoval, sam, veliki Janez Janša. Dobrodošli na mojem profilu, upam, da boste uživali,« je takrat zapisal in Janšo povabil na veselico. Še bolj močno je bil presenečen, ko mu je premier celo odgovoril in pristal na vabilo: »Ko bo epidemiološka situacija to dopuščala.«

FOTO: Instagram

Ukrepi so se sprostili in Herceg na Janševo obljubo ni pozabil. Še več, kupil je celo dve karti in ga opomnil, da so se ukrepi toliko sprostili, da lahko obiščeta kocert. Zaenkrat se na povabilo še ni odzval, bomo pa zadevo vsekakor spremljali.