Bo Janša le dobil svojega, slovenskega Thompsona? Razpis je že zunaj

Bo Slovenija kmalu dobila svojega Thompsona? Pevec, ki mu očitajo, da spodbuja nacionalizem in časti ustaštvo, je za druge velik domoljub.

Pesem naj v pop-rock žanru naj slavi Slovenijo, njeno naravno lepoto, osamosvojitev, vrednote slovenskega naroda (delavnost, ponos, enotnost) in domoljubni duh.

Kot je znano, je bil na njegovem nedavnem koncertu v Zagrebu tudi šef SDS Janez Janša, ki je ob tem sporočil, da takšnega pevca potebuje tudi Slovenija. In zdaj Prva TV razpisuje natečaj »Slovenija v srcu – pop-rock himna domoljublja« za najboljšo domoljubno pop-rock pesem.

Iščejo pesem, ki bo opevala lepote Slovenije, osamosvojitev, priden in srčen slovenski narod ter našo edinstveno domovino. »Iščemo pesem, ki bo združevala močno sporočilo, čustveno globino in energičen pop-rock zvok, da bo navdihnila poslušalce in postala nova himna slovenskega duha,« so zapisali.

Dodali so še, da naj zainteresirani pošljejo svoje stvaritve do 31. avgusta 2025 in postanjejo del zgodbe, ki bo odmevala v srcih Slovencev.