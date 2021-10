Bo slovenski pevec kandidiral za predsednika države? Imamo odgovor

V javnosti so se kot požar razširile govorice, da naj bi glasbenik Gianni Rijavec premišljeval o kandidaturi za predsednika države. »Moj odgovor je bil in je tudi danes: nikoli ne reci nikoli. Bil sem že v politiki, sicer na najnižji stopnji, to je predsednik krajevne skupnosti na Trnovem pri Gorici, kjer sem doma. To je majhna funkcija, pa vendar politična in pomembna. Izvolilo me je ljudstvo in prevzel sem odgovornost, ki mi je bila naložena. Kakor koli, naslednje leto se mandat mojemu sošolcu Borutu izteka in Slovenija bo potrebovala novega predsednika,« pravi Rijavec, ob tem pa dodaja, da bodo to vsekakor pomembne volitve, ker po njegovih besedah živimo v času, ki ni nič prijazen, in Slovenija potrebuje močnega vodjo, nekakšnega očeta naroda, ki bi Slovenke in Slovence popeljal v pravo smer. Rijavec dodaja, da moramo izhajati iz slovenstva in slovenske identitete.

»Pred tridesetimi leti so se uresničile tisočletne sanje Slovenk in Slovencev, da smo končno dobili svojo državo. Zdi se, da smo v vsem tem času pozabili na to. Če ne bomo peljali te države po tej poti, potem nima smisla, da se ta država sploh tako imenuje. Lahko jo razpustimo in se imenuje kako drugače in pozabimo na vse to, pozabimo na našo identiteto,« še pravi glasbenik, ki pa se očitno ni stoodstotno odločil, da bi se potegoval za predsedniško funkcijo. »Čeprav je funkcija predsednika v Sloveniji le predstavniška in nima posebne moči, je zagotovo zelo pomembna. Predsednik Slovenije mora biti moralna avtoriteta, mora ljudem kazati pot, mora biti svetla luč. Ne sme se utapljati v množici, mora biti na piedestalu. Ljudje si želimo vodjo, v zgodovini je bilo vedno tako. Brez pravega pozitivnega liderja je narod izgubljen,« je prepričan.