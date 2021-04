Bo Ana Soklič zmagala na Evrosongu? Takšne so njene možnosti

Le še dober mesec nas loči od najbolj težko pričakovanega glasbenega festivala na stari celini v tem letu. Ko so lani zaradi svetovne pandemije Evrovizijo v Rotterdamu odpovedali, so bili mnogi razočarani, zato je pričakovanje letošnje Evrovizije še toliko večje.Glasbeni spektakel bo potekal v znamenju številnih zaščitnih ukrepov in zagotovo ne bo podoben tistemu izpred dveh let, ko je zmagal Nizozemecs skladbo Arcade. Slovenijo bo po lanski zmagi s skladbo Voda tudi letos zastopala. Slovenija na Nizozemsko pošilja skladbo Amen.Prav nič spodbuden ni pogled na stavnice, saj je Ana kar nekaj časa zasedala predzadnje mesto, zdaj pa je 37. Ana se bo za preboj v finale potegovala v prvem polfinalnem večeru. Na oder bo stopila druga po vrsti. V prvem polfinalnem večeru bo nastopila tudi malteška predstavnica, ki ji stavnice napovedujejo zanesljivo zmago. Med tistimi državami, ki naj bi se iz prvega večera uvrstile v veliki finale so še Švedska, Litva, Ciper, Norveška, Azerbajdžan, Romunija, Rusija, Severna Makedonija in Belgija. Poleg Slovenije naj bi izpadli še Hrvaška, Ukrajina, Izrael, Avstralija in Irska.Sicer je treba poudariti, da so stavnice le stavnice in da so se v preteklosti napovedi mnogokrat niso uresničile. Odločalo se bo 18. maja, ko bo potekal prvi predizbor, 20. maja, ko bo na sporedu drugi predizbor in 22. maja, ko bo spektakel dosegel vrhunec.