Blaž Valič zida prav posebno škarpo

Tokrat je naredil izjemo. V oddaji Zajtrk PR'Andreji, ki poteka že deveto leto, je voditeljici Andreji Jernejčič razkril, kako je njegovo življenje neverjetno povezano s številkami in rojstnimi datumi. Med drugim je priznal, da je ženo, s katero se je lani poročil, že prej večkrat zaprosil za roko, ampak ga je zavrnila. V oddaji je razkril, zakaj. Sicer se Blaž rad sprošča z mizarskimi in gradbenimi deli – trenutno dokončuje umetniško škarpo. Zaradi nadaljevanke Skrito v raju je vas pri Novi Gorici, kjer živi, postala prava atrakcija. Več izveste v oddaji na TV Vaš kanal, prvič ta petek zvečer ob osmih, ponovitvi pa bosta v soboto in nedeljo zvečer.