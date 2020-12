Blaž Švab odkrito o sinu, kako različna sta si

Letošnje leto je za priljubljenega glasbenika in voditelja Blaža Švaba prav posebno leto, saj je postal oče. O svojem družinskem življenju ne govori rad, a se je na božični večer le odločil, da bo z javnostjo delil nekaj družinskih trenutkov. V posebni oddaji Božična noč na nacionalki je voditeljici Bernardi Žarn zaupal, da je njegov sinko živahen in da ima rad glasbo.



»Za razliko od mene zgodaj vstaja in hodi pozno spat. Ima toliko energije, da sem po šestih urah bolj utrujen kot če bi šest ur igral na kakšni veselici. Zdaj ugotavljam, da po vsej te energiji, ki jo imam, jo imam še premalo,« je o svojem še ne enoletnem sinu povedal pevec glasbene skupine Modrijani.



Po rojstvu otroka se mu je življenje pričakovano nekoliko obrnilo na glavo. »Bolj je naporno in manj se spi,« je iskren Švab, ki je prepričan, da se jim je v družino rodila četrta generacija glasbenikov



»Bojim se, da bo muzikant. Ko zasliši glasbo, začne sumljivo migati z nogo. Me spominja na mene, mojega atija in celo na dedka. Očitno gre glasba v četrto generacijo in se bo širila naprej,« je voditeljici zaupal Švab in s temi besedami zagotovo razveselil številne svoje oboževalce.