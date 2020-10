Blaž Švab: Ganjen sem do solz, res jih imam rad

Blaž Švab in Darja Gajšek sta bila sedem let nerazdružljiva pred kamero. FOTO: Žiga Culiberg

Po sedmih letih RTV Slovenija končuje snemanje oddaje Slovenski pozdrav, kar je mnoge gledalce zagotovo razžalostilo. Zadnja oddaja bo na sporedu konec decembra. Ob tej prelomnici smo se pogovarjali z voditeljem in ustvarjalcem oddaje, ki je tudi prvo ime ansambla Modrijani.Slovenski pozdrav končujemo z nasmehom na obrazu in na najlepši možni način. S poslovilno sezono, v kateri se bomo spominjali nekaterih najlepših, najbolj ganljivih in najzabavnejših trenutkov. Hitro je minilo sedem let, v našem štetju 14 sezon. V tem obdobju smo posneli 200 oddaj, šest festivalov Slovenska polka in valček, pet Silvestrskih pozdravov. Začutil sem, da je te zgodbe dovolj, da je enkrat treba reči zadnjo, da je navsezadnje čas za nove projekte. Zato sem se odločil, da končam z ustvarjanjem in vodenjem oddaje.Ostajam zunanji sodelavec RTV Slovenija. Ravno zdaj pripravljamo festival Slovenska polka in valček. Navsezadnje tudi Modrijani ustvarjamo Noč Modrijanov, ki je eden največjih glasbenih šovov, ki se nato predvaja na TV Slovenija. Delo na televiziji je zame privilegij in rad sodelujem z dobrimi sodelavci na RTV Slovenija. Ko hodim po hodnikih te hiše, se rad nostalgično spominjam številnih oddaj, ob katerih sem odraščal in so mi lepšale dneve, oddaj, ki so jih spremljali že moji stari starši.Domača muzika ima izredno tradicijo in hkrati izredne mlade ljudi, ki to glasbo resnično ljubijo, se radi družijo in radi soustvarjajo izjemne projekte. Ko pomislim na vse te slovenske ansamble, sem ganjen do solz, res jih imam rad, izredno spoštujem njihov trud in ponosen sem nanje, kako nesebično so sedem let soustvarjali velike televizijske in glasbene zgodbe. Vsakodnevno nastajajo nove glasbene zasedbe. Domača muzika ima izreden podmladek. Ta glasba bo živela in delovala še naprej. Vsebine za oddaje ne more zmanjkati.sva pred kamero še vedno suverena. Bereva si misli. Z Darjo me ni strah stopiti pred kamero, ker se bo znašla, kar koli bom naredil in kar koli bom rekel. Je izredno talentirana in spretna za delo pred kamero. Prepričan sem, da jo čaka lepa televizijska in tudi pevska kariera.Mene in Darjo ljudje povezujejo z oddajo Slovenski pozdrav, zato je nekako logično, da se najino delo s koncem oddaje tudi končuje.Moj navdih so ljudje. Rad se družim in pogovarjam z ljudmi. Navdušujejo me njihove zgodbe. Vedno znova sem radoveden, kako ljudje živijo, kako premagujejo vsakdanjik.Iz ustvarjanja narodnozabavnih oddaj se delno umikam. Vem, da je na tem področju veliko ljudi, ki lahko prispevajo, tudi na medijskem področju, k nadaljnji popularizaciji te glasbe. Sam se bom ta trenutek lotil ustvarjanja drugih delovnih projektov in drugih televizijskih vsebin. A kjer sem sam, je zagotovo tudi domača muzika, saj jo imam res iskreno rad, v meni je, z njo sem odrasel.Čas za družino ni izbira. Čas za družino je nujen in pomemben. Vse projekte delam z ekipo ljudi. V ekipi je moč. Ob dobri ekipi je vedno čas tudi za vse drugo. Imam ta privilegij, da lahko sam izbiram, kdaj bom delal, zato se je do sedaj vse dobro izšlo. Zadnjega pol leta pa sem bil tako večino časa doma.Modrijani iščemo nove načine delovanja. Po pravilih in s pohvalami inšpektorjev smo izvedli kar nekaj koncertov. Zdaj v zaostrenih razmerah bomo predvsem ustvarjali. Sicer pa vsi fantje ob Modrijanih že od samega začetka delajo tudi druge stvari. Nikoli nismo živeli samo od glasbe. Vedno smo še kaj počeli, ker smo se zavedali minljivosti, le da smo takrat bili v strahu za glasilke. Korona pa je presenetila prav vse.