Blaž iz Modrijanov in njegov Blažek skupaj tudi na radio (FOTO)

Modrijan Blaž Švab je nedvomno eden izmed najbolj nevsakdanjih lastnikov psov. Z njegovim gladkodlakim prinašalcem sta namreč posebna atrakcija, kamor koli prideta. V domačem kraju so se ju sicer že navadili, vseeno pa se pogosto kdo še vedno namuzne ob pogledu nanju. In to zaradi njunih imen.

Blaž je velik ljubitelj živali.

Obema je namreč, če verjamete ali ne, ime Blaž! No, Modrijanov Blaž je Blaž, Blažev Blaž pa Blažek. A stvar zato ni nič manj zanimiva, saj sta praktično soimenjaka. Marsikdo zato misli, da gre za potegavščino, a to ne bo držalo, saj črno na belem piše, da je Modrijanovemu kosmatincu res ime Blažek. Štiriletniku je ime dala Blaževa partnerica. Zakaj, Blaž še danes pravzaprav ne ve povsem zagotovo. Utegne biti, da zato, ker se je razveselila Blaževe privolitve, da v družino pride kosmatinec. »Super se imamo. Blažek je lovski pes, ki obožuje vodo in plavanje. Je velik klovn, sicer pa zelo prijazen,« modrijan opiše svojega štirinožca. Blažek je kljub lovskemu poreklu hišni pes. Ima svojo posteljo, tudi skorajda ni trenutka, ko ne bi bili skupaj.

Z veselice na jutranji sprehod

»Tudi na pot gre z nami. Na morje, z menoj na radio, skratka skoraj povsod,« pravi naš glasbenik. Blažek sicer ni njegov prvi pes, je pa absolutno prvi in edini s tako nevsakdanjim imenom. »Ko sem bil še doma, smo vedno imeli kužke. Lepega stika z živalmi sem se naučil takrat. Primanjkuje mi znanja, je pa tega bolj vešča partnerica, ki obožuje živali. Če je ne bi malce zaviral, bi imeli doma mali živalski vrt. Je že gledala za malimi pujsi, pa osli, vsega raje ne naštevam,« razkrije Blaž, ki rad skrbi za kužka, tudi zjutraj, takoj po veselici, ga pelje na sprehod.

»Na tak način se sprostim in nadiham. Brez Blažka se morebiti ne bi kar tako odpravil na sprehod, s tem pa sem si nabral tudi kar precej kondicije,« še pove glasbenik in doda, da je pes šolan in povsem prilagojen življenju v družini. Zraven gre na potovanja, morje, vožnja z avtomobilom pa je zanj prava mala šala. Ima tudi nekaj glasbenih izkušenj. Nastopil je denimo v videospotu za skladbo Sreča je v naju, krasil pa tudi nekatere oglasne fotografije.