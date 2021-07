Bizovičarjeva draga prvič objavila hčerkin posnetek

Otrokov obraz je obrnila stran od kamere. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Vsestranskiin njegova izbranka, manekenka, zasebno življenje le redko delita na družabnih omrežjih. Tokrat pa se Anela ni mogla upreti in je prvič po dolgem času s svojimi prijatelji in sledilci delila prikupne fotografije počitniških utrinkov.»Morje, borovci, črički, okusna morska hrana in prvi skupni dopust kot štiričlanska družina,« je življenjska sopotnica Lada Bizovičarja zapisala na družabnem omrežju in delila več posnetkov iz Rovinja. Na njih lahko prvič vidimo tudi njuno prvorojenko, ki bo prihodnji mesec dopolnila tri leta.Poleg posnetka s starejšo hčerko pa je lepotica, ki je po drugem porodu videti izvrstno, objavila tudi več posnetkov slastnih krožnikov, kar sicer ne preseneča, saj je velika gurmanka, tako kot njena najboljša prijateljica, ustanoviteljica Odprte kuhne, s katero je Anela prav tako preživela nekaj dni dopusta.