Bizovičarjeva Anela pokazala njuno drugorojenko (FOTO)

Televizijski voditelj, pevec, igralec in še kajsvojo zasebnost skriva kot kača noge. Kljub temu pa ni nobena skrivnost, da sta z dolgoletno partnerico, manekenko in blogerkomaja letos dobila drugega otroka. Tudi v drugo jima je štorklja prinesla hčer.​Ime drugorojenke kot tudi približno triletne prvorojenke ostaja skrivnost, je pa Anela objavila njeno fotografijo. Ponosna mamica je ob nogicah zapisala, da je to njen svet, in požela številne čestitke.