Bizovičarjeva Anela odpotovala z Ladom in otrokoma: Smo sredi ničesar

Srčna izbranka Lada Bizovičarja Anela Šabanagić je tako kot mnogi Slovenci, z družino odpotovala na morje. S sledilci je delila razgled, ki jemlje dih, ob njem pa zapisala, da so sredi ničesar, a da je z njo družina. »Kočno, čas za počitek,« je zapisala in dodala ključnike »samo mi štirje«, »čas za družino«, »ja, prosim«, »všeč mi je«.

Sodeč po slikoviti pokrajini, je družina odpotovala v Grčijo, a kraja niso razkrili.

Anela in Lado imata dva hčerki, stari dve in pet let.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

