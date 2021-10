Bizovičar razkril Ani, kaj nosi pod suknjičem (FOTO)

Za priljubljenega žiranta šova Slovenija ima talent Lada Bizovičarja vemo, da je dober komik, a nas je zdaj presenetil še z enim svojim talentom - da je v življenju tudi praktičen in iznajdljiv. To lastnost je zaupal sožirantki Ani Klašnji, ki ga je snemala medtem ko se je pripravljal na začetek oddaje. Ker mu kravata očitno vsakokrat dela težave s tem, ko se mu guba in premika, jo je trdno namestil kar s črnim selotejp trakom.

»Tako in kravata se ne premika. To je dobro pred kamero, ali pri poroki in pri maši,« je ves zadovoljen, ker je uspel ukrotiti kravato, ves Lado pojasnjeval Ani.

Spodaj na fotografiji si lahko pogledate Ladov nasvet, kako si trdno namestiti kravato, da se ta ne bo premikala.