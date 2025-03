To bi slovenska vplivnica naredila s svojim mlekom iz dojke (FOTO)

Slovenska vplivnica Sara Rutar, znana po udeležbi v resničnostnih šovih in dejavnosti na družbenih omrežjih, je nedavno razkrila nenavadno željo – iskala je ponudnika v Sloveniji, ki bi njeno lastno mleko vdelal v nakit.

Kar se morda sliši nenavadno, je v svetu spominskega nakita vse bolj priljubljena praksa, ki jo nekatere mame vidijo kot sentimentalno gesto, druge pa kot bizarno idejo.

Materino mleko v nakitu – nov trend?

Sara Rutar je prek svojih družbenih omrežij sporočila, da je navsezadnje le našla nekaj ponudnikov, ki ponujajo izdelavo nakita iz materinega mleka. Ta trend je že nekaj let prisoten v tujini, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, zdaj pa očitno prihaja tudi v Slovenijo. Posebno obdelano mleko se shrani v smolo ali drugo obstojno snov, nato pa oblikuje v obeske, prstane ali zapestnice.

Sara Rutar bi lastno mleko vdelala v nakit. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Mnoge mame to vidijo kot čustven spomin na obdobje dojenja, na vez med materjo in otrokom, nekateri pa se nad idejo zgražajo. Je to čudovit način ohranjanja dragocenih spominov ali le še ena od ekscentričnih modnih muh?

Od pramenov las do zobkov

Nakit iz materinega mleka ni prvi primer personaliziranega spominskega nakita. V preteklosti so ljudje pogosto shranjevali pramene las, odtise dojenčkovih stopal ali celo prve mlečne zobke v različne okraske. Medtem ko se to večinoma dojema kot ljubka sentimentalna gesta, je ideja o vključevanju telesnih tekočin v nakit za nekatere že na meji nenavadnega.

Ljudje zbirajo vse od mlečnih zob do pramenov las svojih otrok, zdaj pa očitno celo lastno mleko. FOTO: Seregraff Getty Images/istockphoto

Sociologi in antropologi pravijo, da gre pri tovrstnih spominskih predmetih za naravno potrebo po ohranjanju spominov in povezovanju s pomembnimi življenjskimi obdobji. Podobno kot ljudje hranijo poročne prstane, zapestnice prednikov ali celo pepel pokojnikov v medaljonih, je tudi nakit iz materinega mleka za nekatere simbol močne čustvene vezi.

Mnenja o tem trendu so deljena. Nekateri v tem vidijo čustveno noto in lep način, kako obeležiti obdobje materinstva, drugi pa menijo, da gre za nesmiselno komercializacijo nečesa naravnega.

Kaj pa vi menite – je to ljubka in intimna gesta ali nepotrebna bizarna moda?