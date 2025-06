Bivši piarovec napičil Odlazkov radio: »Folk je nor na mešanico Yu kreten-popa in levega agitpropa«

Mitja Iršič, nekoč tudi svetovalec za odnose z javnostmi ministrstva za kulturo, je reden komentator na družabnih omrežjih. Najpogosteje so njegovi komentarji uperjeni proti vladajočim. Tako smo denimo pred časom poročali, kako kritično se je odzval na besede prve dame DZ Urške Klakočar Zupančič, ki je v začetku maja ob 80. obletnici ustanovitve prve slovenske narodne vlade, v Ajdovščini je posvarila pred delitvami in sovraštvom.

Moti ga Odlazkov radio

No, tokrat pa je Iršiča zmotila priljubljena slovenska radijska postaja. Gre za Radio Aktual, ki sodi pod okrilje medijskega mogotca Martina Odlazka.

Martin Odlazek. FOTO: Marko Feist

Iršič se je tako pritožil, da »v čisto vsakem lokalu nabijajo Radio Aktual, z medklici Necenzuriranih in Sveta24. Vsi s prsti kažemo na depolitizirano RTV in Pop TV. A po moje je največja možganoreznica naroda prav Aktual. Folk je nor na mešanico Yu kreten-popa in levega agitpropa.«