Bivši ministrici za štedilnikom, razvajali sta svoje domače (FOTO)

, nekdanja predsednica vlade in aktualna predsednica SAB, si med vikendom rada vzame čas za oddih od službenih obveznostih. Takrat obišče naravo ali pa se smuka po domači kuhinji. Podoben vtis dobimo tudi po pregledu družabnega omrežja nekdanje ministrice in predsednice Desusa. Obe sta to nedeljo izkoristili za peko zavitka.»Nedeljski popoldan v najboljši in najslajši izvedbi. Z izbranimi sestavinami okoliških kmetij. Uživajte ga na način, ki vam je najljubši in v družbi domačih. Vsak takšen trenutek šteje in se beleži v knjigo dragocenih življenjskih spominov,« je zapisala Pivčeva in objavila serijo fotografij.Bratuškova je svoj zavitek napolnila s slivami. »V nedeljo je čas tudi za eno dobro domačo sladico. Slivov štrudelj,« je na kratko zapisala.Njuni facebook prijatelji so se ob pogledu na sladico navduševali in zaključili, da je zavitka verjetno hitro zmanjkalo.