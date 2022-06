Bivši minister pristal za šankom (FOTO)

Na Kokrici so imeli ob 100-letnici delovanja PGD Kokrica gasilsko veselico, na kateri se je trlo znanih obrazov. Med njimi je bilo opaziti kranjskega župana Matjaža Rakovca pa tudi že nekaj dni nekdanjega ministra za obrambo Mateja Tonina. Gneča na dogodku, kjer so napovedali Zvito Feltno, Mirana Rudana Indesign in DJ Johnya, je bila nepopisna, celo tolikšna, da je pri točenju piva na pomoč priskočil kar Tonin.