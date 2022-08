Bivši minister bo premagal 30 vrhov (FOTO)

Nekdanji slovenski minister Anže Logar bo 30. rojstni dan samostojne slovenske države osebno obeležil na prav poseben način. Ne s proslavami, slavnostnimi govori in podobno, ampak športno. Porodila se mu je namreč posebna ideja. Obeleženje 30-letnice bo trajalo kar nekaj časa. Sklenil je, da se bo peš povzpel na 30 najvišjih slovenskih vrhov. Svojevrstno voščilo državi Sloveniji ob rojstnem dnevu že poteka, nedavno so njegove noge premagale še enega od izzivov, natančneje zasavski Triglav Kum. Nekdanji minister je za vzpon na najvišjo zasavsko planino sicer potreboval malce več časa, kot je računal, a zato še vedno manj, kot je predvideno sicer na splošno. Kot je povedal na vrhu, ima namreč dobro kondicijo, res pa je razlika, ali pohodnik krene po poznanih poteh ali pa se nanje poda prvič. Poleg tega sta jo z železniške trboveljske postaje na vrh Kuma mahnila s trboveljskim strankarskim kolegom Borutom Dolancem, s katerim je med hojo tekla beseda o marsičem, po poti pa je pozdravljal tudi domačine in druge pohodnike.

Tako kot ideja o vzponu na 30 najvišjih slovenskih vrhov je njegova tudi izbira, katere bo premagal. »Ideja mi je zelo všeč. Združuje pravi namen, obeleženje okrogle obletnice samostojnosti Slovenije, in to na pravi način, torej aktivno, v naravi, prek hribov, ki Slovence že tradicionalno povezujejo. V roke mi je prišla knjižica 30 vrhov, ki je bila izdana ob 30-letnici samostojnosti Slovenije. Ker mi je v času ministrovanja kronično primanjkovalo časa za rekreacijo in aktivno sprostitev, je bila odločitev za realizacijo zelo enostavna,« pove. Na vsakem osvojenem vrhu kot čestitko za podvig razvijejo tudi slovensko zastavo.

Ob osvojitvi vsakega vrha imajo tudi slovensko zastavo. FOTO: Roman Turnšek

Logar je sicer aktivni rekreativni športnik, zato mu tudi hoja navkreber ne dela preglavic. »Ljubiteljsko treniram samoobrambo, včasih sem treniral tudi karate in boks. V obeh disciplinah sem na klubski ravni tudi tekmoval,« pravi.

Danes najraje jadra ali gre na treking, zelo rad gre tudi v hribe, kjer poleg nabiranja kondicije najde tudi mir in uživa v razgledih na Slovenijo iz ptičje perspektive. Tistih, ki ga poznajo, zato ne preseneča, da si je zadal hribovski pohodniški izziv. Nekdanji minister sicer pri izzivih ni od muh. Prav nasprotno. Njegov osebni pohodniški rekord je namreč 45 prehojenih kilometrov v enem dnevu! Moči najraje meri s sabo in svojimi zmožnostmi, nikoli s kolegi ali prijatelji. »Šport razumem kot sprostitev, kot krepitev duha, ne kot tekmovanje,« pojasni.

Navija za Primoža Rogliča. FOTO: Roman Turnšek

Sicer je tudi športni navijač, predvsem v smučanju, skokih, atletiki ter nogometu in povsod navija za slovenske športnike. Med vsemi, kot je razumeti, najbolj za Primoža Rogliča. Na Kumu je imel tudi njegovo podpisano majico, saj je Roglič Zasavčan. Tudi osebno sta se spoznala. »Osebno sem ga srečal v Parizu na Touru 2020. Navijam zanj ne glede na to, kako se razplete. Ker je pravi borec. Majico pa mi je podaril župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan, ko sva se tisti dan srečala,« pove.

V športu mu je všeč tudi adrenalin. Nekaj, kar diši po avanturi, drznosti in pogumu še bolj kot običajno. Še posebej si zato želi preizkusiti skok s padalom in wing foil.

Zanimivo pa se, čeprav je nogometni navdušenec in navijač, še nikoli ni udeležil kakšne nogometne tekme, na kateri se pomerijo znani slovenski obrazi. »Edino kot gledalec zaenkrat, to, ja,« razkrije.