Bivša snaha in žena ljubljanskega župana sta še vedno dobri prijateljici

Nekateri odnosi so zapleteni, spet drugi pa lepi, topli in prijetni. In prav takšen je tudi odnos med ženo ljubljanskega župana Mijo Janković in njeno že dolgo bivšo snaho Vesno, ki je bila dolga leta poročena z njenim mlajšim sinom Juretom, s katerim ima hčerko Julio in sina Valla, ki je lani podpisal profesionalno pogodbo z NK Olimpija.

Vesna svojega priimka po ločitvi ni spremenila, kar očitno ni bilo niti potrebno, saj je prav z vsemi v družini ostala prijateljica. Še najbolj z nekdanjo taščo, ki ima za Vesno le besede pohvale. Da sta Jankovićevi resnično odlični prijateljici, ki se radi podružita ob kavi, sta dokazali s fotografijo, ki jo je Vesna objavila na instagramu.

»Poznava se že več kot 30 let. Mija je ženska, ki ne goji zamer,« je o svoji nekdanji tašči povedala Vesna, enakega mišljenja pa je tudi županova žena, ki pogosto rada pove, da so njeni otroci in vnuki, tudi starejši Damijan ima hčer Karolino, najpomembnejši v njenem življenju.