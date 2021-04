Bivša misica pokazala poporodne brazgotine: Moje telo ne bo nikoli več enako

Ena najbolj znanih slovenskih vplivnic, tudi nekdanja miss športa, je javnosti pokazala svoje telo dobrih devet mesecev po porodu hčerke. Pravi, da starih kavbojk še ne more zapeti, a da se z viškom kilogramov ne obremenjuje.»Zanimivo pa je, da se s tem, koliko kilogramov viška nosim, bolj ukvarjajo drugi kot pa jaz sama (in mislim, da to pove precej o njih in ogromno o tem, zakaj so določene mamice zares obremenjene s svojim poporodnim telesom).«Pravi sicer, da je poporodne spremembe sprejela in je ne obremenjujejo do te mere, da bi bila nesrečna, a je vseeno tudi ena od tistih, ki si želi kakšne izboljšave.Omenila je masažo brazgotine po porodu in dolge sprehode ter telovadbo. In zaključila: »Moje telo ne bo nikoli več enako. Tudi moje življenje ne. In čisto v redu je tako.«