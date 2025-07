Bivša ministrica razkrila Sloveniji: »Zmorem povsem nekaj novega, nekaj drugačnega«

Nekdanja ministrica za zdravje in bivša evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič je v jeseni življenja odkrila novo strast.

Razkrila je, da se ukvarja s slikarstvom. Tako pravi: »Od nekdaj so me navdihovale slike Van Gogha zaradi lepot narave, slike Rembrandta, zaradi kontraverznega učinka svetlobe in močne sence, pa slike Moneta, ter enkratnega Michelangela s Sikstinsko kapelo. Ob obisku Muzejev Dunaja, Firenc, Amsterdama, Rima, Brussel, Pariza, Londona, Bilbao Guggenheim, San Francisco..so v meni zorele povsem nove inspiracije.«

»Javno izražanje z risbo je vsaj zame povsem nekaj drugega, kot izražanje z govorico,« je tako priznala in še: »Ustvarjanje risbe povleče ustvarjalca v zgodbo, ki se izrisuje po korakih na platnu. V preteklosti sem pisala med drugim tudi knjige, sedaj pa zgodbe rišem, namesto da jih pišem. Ni lepšega občutka kot narisati osebno zgodbo prijatelju za njegov ali njen osebni praznik.«

Njena slika tudi v Narodni Galeriji Slovenije

Pod vodstvom mednarodno znanega slikarja Nika Arnikisa je tako ustvarila po živem modelu Portret fanta po motivih Rembrandta. Slika je bila tudi del razstave v Narodni Galeriji Slovenije, se je pohvali. »Po svoje me je risanje tega porteta prepričalo, da zmorem povsem nekaj novega, nekaj drugačnega.«