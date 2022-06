Bivša ministrica na oddihu: 'Supanje' z Demi ne bo več mogoče

Nekdanja ministrica za pravosodje in obrambo Andreja Katič vsako leto odide na dopust na morje, po navadi k sosedom. Tudi lani je bilo tako, a prvič brez hčere. »Poletje smo prvič preživeli le v troje, saj je hči zaradi obveznosti ostala na Švedskem. Po dolgih letih kampiranja smo za spremembo vzeli apartma blizu morja. Tokrat smo obiskali Hvar. Našli smo majhen zaliv, z dostopom, pri katerem se ti avto ne sme preveč smiliti. Kakšni so bili dnevi? Mirni. Jutranji sprehod z Demi in skok v vodo ter malo plavanja, da smo se ohladili. Po zajtrku sva z Demi s supom veslali kakšno urico ali dve in se hladili v zalivčkih.« Tako je opisala dogodivščine s svojo ljubljeno psičko, ki jo vedno vzame s seboj, zato mora poiskati kraj, kjer so živali dobrodošle.

Demi je enakopraven družinski član. FOTO: Osebni arhiv

Lotili so se tudi raziskovanja naravnih in kulturnih znamenitosti, predvsem pa plavanja, potapljanja na vdih in opazovanja morja. »Veliko sem tudi brala. Večerjo smo si pripravili skupaj s prijatelji in navijali za naše športnike na OI. Napolnili smo se s pozitivno energijo za izzive, ki so pred nami,« je povedala simpatična Andreja, ki za letos ni prepričana, da bo destinacija ista, saj so Demi diagnosticirali artritis, ki jo precej omejuje v gibanju, zato bi bilo morje pred njenim nosom, brez skakanja in 'supanja' (veslanje stoje na deski), za Demi le trpljenje.