Bineta primerjala s smrtjo: s koso odrobi glavo

Natanko sto minut so imele ekipe časa, da so pripravile trihodni meni. Trije tekmovalci znotraj vsake ekipe so si sami odmerili čas in nato sotekmovalcem gledali pod roke, jih priganjali in jezili s svojimi pripombami.



V rdeči ekipi je predjed delala Irena. Naredila je tatarca z malino. Ko se je okušanju približeval Bine, je povedala, kako grozno se počuti. »Bine je zame kot Matilda s koso, ki ti glavo odrobi,« je primerjala sodnika s prispodobo za smrt. Bine njene predjedi ni najbolj pohvalil. V rdeči ekipi Natalija ni dovolj spekla mesa. Adam je prišel na svoj račun, saj je pripravil sladico, ki jo je Bine označil za daleč najboljšo sladico v tej sezoni, a ni bila dovolj elegantno predstavljena.



V rumeni skupini je Luka Dušanovo predjed označil za neokusno. Poskusil je tudi Dušan in priznal, da je bila prekislo. Maša je pri pripravi kozic naredila napako, zaradi katere jo je bilo sram, saj je pustila črevesje v kozici. Luka je bil jezen, ker jo je dvakrat opozoril, a je bila »kot kura brez glave«. Kimi je po mnenju Luke pripravila dobro in okusno sladico. Dušan je tisti, ki je imel najslabši krožnik.



V zeleni skupini je Ljubislav poslušal kritike Bineta, češ da je porabil preveč časa za relativno enostavno jed. Sprašujem se o tvojem kulinaričnem znanju je bil oster Bine, Luka pa ga je povprašal, ali se že ne izgublja v kuhinji. Karim je bil nepričakovano oster: »Bine, Luka jaz vama tega ne bi dal probatii. No way«​, je dejal, potem ko je okusil Adamov šiškebab. Nato pa priznal, da jima ne bi dal poskusiti, ker je tako zelo dobro. Adamu se je za njegovo jed priklonil, tudi žiga je dobil pohvale za svojo sladico.



Na koncu je slavila zelena skupina, iz katere na balkon ni šel Ljubislav. Ostale po napovedi Bineta čaka težja pot do balkona.

