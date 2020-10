Bine Volčič: »Ne vem, če si taka jed zasluži polfinale«

Iza je ponosna na to, da se je odločila, da sploh pride v kuharski šov. FOTO: Voyo

Huda bitka se je odvila v kuharskem šovu MasterChef Slovenija. Na kocki so bila zadnja prosta mesta v polfinalu, saj je prvega že zasedel. Pet tekmovalcev in sicer. in.,inso se tako borili za zadnja 3 prosta mesta na balkonu.In čakala jih je težka preiskušnja, saj so sodniki razkrili, s katerimi jedmi jih najbolj razveselijo njihove lepše polovice. V indivudualnem testu so tako morali pripraviti lečino enolončnico, quiche oziroma slano pito in marmorni kolač, kdo od tekmovalcev je kaj kuhal pa je določil kar Žan.Po napetem kuhanju so sodniki sporočili, da mora oditi Izza, ki je dejala, da je ponosna na to, da se je odločila, da sploh pride v kuharski šov.»Odhajam domov s solzami, ker mi je težko pustiti tukaj vse, kar sem dosegla, » je še povedala ob slovesu. Je pa bila zato bolj vesela Kaja Jurač, ki je postala naslednja polfinalistka in se je lahko pridružila Žanu na balkonu. Podobno usodo je doživel tudi Žiga, ki je postal tretji polfinalist MasterChefa.V izločitvenem dvoboju sta se na koncu pomerili Kristina in Kaja B. Najprej sta morali ugotoviti deset skrivnih sestavin in s tistimi, ki sta jih ugotovili, sta morali potem kuhati. Tako je ob koncu Kristina sodnikom ponudila file postrvi s čičerikinim polpetom in škampovo omako. »En kup nesreče je na tem krožniku. Ne vem, če si taka jed zasluži polfinale,« je bil ob tem razočaranNo, Kaja B pa se je predstavila z ravioli s svinjino in žajbljem, korenčkom v maslu in pasijonkini omaki. In s to jedjo tako navdušila sodnike in postala še zadnja polfinalistka.