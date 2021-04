Bine je imel dovolj, poslal jo je stran

V zadnji oddaji Masterchef so se tekmovalci borili za obstanek. Njihova prva naloga je bilo kombiniranje morskega in kopenskega mesa. Nekaterim je naloga uspela neverjetno dobro, drugim na žalost ne, kar pa je pomenilo, da jih čaka izločitveni test.



Še preden bi lahko jed sploh končala, je morala svojo postajo zapustiti Irena. Bine je ocenil, da se, potem ko se ji jed zažgala, enostavno ni znašla. Njen nastop je pospremil z besedami, da tokrat nima pojma. Štedilnik je tako morala ugasniti, čakal pa jo je izločitveni test.



Med tistimi, ki je sodnike navdušil, je bil Bruno. Bine mu je čestital za harmonijo okusov in obelodanil, da je njegov krožnik sigurno in nedvomno dovolj dober za uvrstitev med top deset.



Žiga je za trojico sodnikov pripravil burger. Po pokušanju smo po dolgem premoru najprej pomislili, da ga bo Bine kritiziral, a je bil nad jedjo na koncu navdušen. Tudi Karim je bil nad kulinarično stvaritvijo navdušen in je Žigo pohvalil.



Natalija je s svojo jedjo navdušila Bineta. »Bravo,« ji je dejal in jo poslal na balkon.



Med tistimi, ki niso prepričali sodnikov, je bila Maša, zaradi česar jo je čaka izločitveni test. Poleg nje in Irene so se boju za obstanek pridružili še Alana, Adama in Dušan. Za sodnike so morali pripraviti sotiran krompir.



Med pripravo se je zdelo, da gre najbolje Adamu. Nad njegovim krompirjem je bil Karim tako navdušen, da mu je dal roko in ga objel. Če je njegov krompir najbolj izstopal v pozitivnem smislu, je drugi štrlel iz povprečja v negativnem. Bil je voden, plehek, manjkala pa mu je tudi sol. Boleče, je pokomentiral Karim in obelodanil, da je šlo za Alanin krompir. Najmlajša med njimi tokrat pač ni imela krompirja, zato je morala sneti predpasnik in zapustit šov.

