Bila je ljubezen na prvi pogled

Družbo mu je delala voditeljica Ingrid Ulaga. FOTO: Osebni arhiv

spada med najuspešnejše slovenske glasbenike mlajše generacije in se lahko pohvali z uspehi ne le kot pevec, ampak tudi kot avtor za druge izvajalce. Po izidu lanskega albuma Nekaj je na tebi je pred dnevi izdal skladbo Midva, pod katero se podpisuje povsem sam. Zanjo so posneli videospot, s tem pa je povezana zanimiva zgodba. Zaradi vremena, ki jim je nagajalo, je snemanje na Nanosu in na Gorenjskem trajalo štiri dni, a so ga na koncu vendarle spravili pod streho. V njem se je Nino pojavil z voditeljicoZgodba je zanimiva predvsem zato, ker se je na snemanju vnela stara strast. Nino se je namreč zaljubil v jeklenega konjička, ki ga vozi v videospotu. »Bil sem za volanom skoraj pet desetletij starega kabrioleta peugeot z zložljivo streho, ki je zaradi starosti uradno in po vseh pravilih pravi oldtajmer. Videz in notranjost sta klasična, voziti takšen avtomobil pa je bilo nadvse zanimivo. Občutek sem imel, kot bi se vrnila v šestdeseta.Nenavadno pri vožnji je bilo zgolj to, da sem že malo pozabil na klasične ključe, saj imajo novi avtomobili po navadi kartico, ki je pravzaprav ni treba dati v ključavnico. Vožnja je bila precej drugačna kot vožnja novejših avtomobilov. Volan je nekoliko trši, in ko voziš tak avto, ga voziš z neko posebno odgovornostjo. Bil je pravi užitek, sploh pa ob lepotički, kot je Ingrid Ulaga,« pravi Nino, ki je nad starodobniki navdušen že od nekdaj.Pred leti je bil na srečanju starodobnih vozil in že takrat se mu je po glavi motala ideja, da bo nekoč enega vključil v svoj videospot. Vsebina skladbe Midva je zdaj kot nalašč za takšno vozilo živo rdeče barve, ki na cesti res pritegne pozornost. Z videospotom se je Ninu izpolnila želja, vendar se njegove sanje o starodobnih štirikolesnikih tukaj niso zaključile. »Nekoč, ko bom velik in bogat, bom imel dva konjička. Takšnega jeklenega lepotca, pa še pravega konja. Konji so poleg dobrih avtomobilov tudi sicer moja velika ljubezen,« še pove za konec.