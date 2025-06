Legendarni slovenski pevec prodaja črni kabriolet, cena pa ... (FOTO)

Med običajnimi oglasi za rabljene avtomobile se je ta teden na spletu pojavila nekoliko drugačna ponudba. Na prodaj je Mitsubishi Colt 1.5 CSZ cabrio, letnik 2010, katerega edinstvenost ne tiči zgolj v tem, da gre za kabriolet, ampak v tem, da ga je doslej vozil eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev — Lado Leskovar.

V oglasu je jasno zapisano: »Avto je bil v lasti slavne osebe, Lada Leskovarja, zaradi česar je edinstven in dragocen za zbiratelje ter oboževalce.« Povezava z ikoničnim glasbenikom bo gotovo pritegnila tudi tiste, ki pri avtomobilih iščejo zgodbo, ne le tehnične specifikacije.

Lado Leskovar prodaja jeklenega konjička. FOTO: Zaslonski Posnetek

Obljubljajo presenečenje

Kljub letom in skoraj 163 tisoč prevoženim kilometrom je vozilo po zagotovilih prodajalca v dobrem tehničnem stanju. »Motor in menjalnik delujeta brezhibno, avto je bil vedno garažiran in redno ter pravočasno servisiran,« piše v oglasu.

Lado Leskovar prodaja svojega jeklenega konjička. FOTO: Avto.net

Ob morebitnem nakupu novega lastnika čaka še dodatno presenečenje, o katerem avtor oglasa ostaja skrivnosten.

Mestni kabriolet, navaja oglas, ponuja udobno vožnjo in nekaj dodatkov, ki so pri vozilih tega razreda in letnika nadstandardni. Tako ima poleg športnih sedežev tudi pomično električno streho, avtomatsko klimatsko napravo, usnjen volanski obroč, parkirno kamero in navigacijski sistem z vgrajenim TV tunerjem.

Udobje, ki pritiče legendarnemu pevcu popevk in šansonov. Cena pa nekaj čez 3.000 evrov.

