Bi verjeli, da letos praznujejo 40 let? (FOTO)

Manca Špik bo praznovala okrogli rojstni dan. FOTO: osebni arhiv

Tiho, tiho čas beži poje ena izmed slovenskih pevk, ki pa letos še ni v krogu jubilantov. 2020 bo prelomno za številne znane Slovenke in Slovence, ki bodo upihnili 40 svečk na torti. Nekateri so v klub 40 že sprejeti, spet drugi še čakajo na prestop. Poglejte, kdo vse bo praznoval letos.Med najbolj znanimi je zagotovo vsestranska, ki je svojo pot med zvezde začela z lepotnim tekmovanjem, danes pa je podjetnica, pevka in še marsikaj.Voditelj in zagovornik zdravega načina življenjaje v klub 40 že vstopil in priznal, da se v svojem telesu še nikoli ni tako dobro počutil.Lepa igralka in žirantka šovasvoja leta res dobro skriva. Letos bo upihnila 40 svečk.V začetku leta je rojstni dan praznoval tudi simpatični pevec in član skupine ČukiSeptembra bo slavila energična pevkaKlubu 40 se je maja pridružil tudi igralec, ki so ga gledalci lahko bolje spoznali v šovu Zvezde plešejo.