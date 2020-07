Besni voditelj spregovoril o znanih Slovencih na kokainu

Priljubljeni igralecse je pred dnevi oglasil na Facebooku, saj ga je razjezilo, da zlobni jeziki o njem govorijo, da uživa droge . To je ostro zanikal in pojasnil, da njegova energičnost ni posledica uživanja opojnih substanc.Očitno pa Mulej ni edini, ki se v teh dneh sooča z zlobnimi govoricami na svoj račun. Na Twitterju se je je razjezil tudi voditelj, ki je razkril, da ga nekateri Slovenci obtožujejo, da uživa kokain. »Ej, znani Slovenci, če ste vi na koki in če jo nabavljate vsak teden znova, to ne pomeni, da to počnem tudi jaz!« je zapisal in zagotovil, da v življenju ni poskusil niti trave. Ob tem je dejal tudi, da razume, da nekaterim ni jasno, da je lahko nekdo tako nor in energičen brez pomoči mamil in alkohola.»No, jaz sem! Od nekdaj! Mi je pa žalostno, da vi tega ne zmorete in da imate idejo, da smo vsi na koki, če ste vi na koki! Jup, tudi imenoval bi vas lahko, pa vas ne bom, ker tako pokvarjen pa tudi nisem, zato kar brez skrbi!« je zaključil voditelj.