Besna Mateja zaradi Žana Mahniča udarila po Jonasu

Vsake oči imajo svojega malarja: nekaterim je črni humor všeč, drugi pa nekaterih voditeljev ne prenašajo najbolje. In tako je pri gledalki na mino naletel Jonas Žnidaršič, ki je svoj gnev izlila twitterju.



Jonas se je nedavno vrnil na TV-zaslone vrnil z oddajo Piramida sreče na Planet TV. Gledalka Mateja pa se je nad njim močno razhudila: »Ni mi jasno, zakaj je Planet za voditelja novega kviza izbral Jonasa. Dobesedno ogaben je bil malo prej. Tekmovalki je zabičal, da mora biti v naslednji igri tiho, saj bo v nasprotnem primeru za kazen morala 10 minut gledati v portret Žana Mahniča. Res dno od dna ...«



Za komentar smo zaprosili Planet TV (predložili smo jim tudi Matejin zapis), od koder so sporočili: »Kviz Piramida sreče dosega visoko gledanost in s tem tudi veliko odzivov na družbenih omrežjih, ki so takšni in drugačni, saj ima vsak posameznik pravico do svojega mnenja, pogleda in interpretacije. Jonas Žnidaršič je že vrsto let znan kot voditelj, pa tudi kot komik in se ga upravičeno drži naziv 'legendaren'. Verjamemo, da prav vsak voditelj ne more biti pisan na kožo prav vsakemu gledalcu, vendar Jonas ostaja zvest svojemu slogu, ki ga nenazadnje od njega tudi pričakujemo.«

