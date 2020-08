Slovenska misica s čustvenim sporočilom: morala se je posloviti

MEDIASPEED Nekdanja misica, manekenka Nives Orešnik. FOTO: Picasa Mediaspeed

, miss Slovenije leta 2012, zdaj model in osebna trenerka, žaluje. Poginil je njen kuža Soni. Kužek je bil njen najboljši prijatelj in ob tem je objavila ganljiv zapis (nelektorirano).»S sestro sva si pred 18 leti želeli kužka, zanj prihranili denar in Soni je bil najina uresničena želja. Polepšal nam je vsa ta leta in bil je član naše družine. Naša družina je že nekaj časa pripravljena na to, da kuža ne bo za vedno z nami, ter da moramo uživati v zadnjih letih, mesecih, skrbeti za njega do zadnjega, vendar znati tudi "spustiti" ko bo čas. Družinsko smo se, po posvetu z veterinarjem, odločili, da našega borca (ki je v zadnjih tednih postajal vse bolj utrujen in zaspan) s sestro, ko pride na obisk z Danske odpeljeva na pikico, da naš dragi kuža pomirjeno zaspi med angelčke in da smo s tem pomirjeni tudi mi.«Nives se je ob tem zahvalila vsem, ki so spremljali njene objave o kužku, in dodala, da je bil »moje veselje, prinesel mi je veliko smeha in z vsako objavo sem želela deliti sporočilo, da imejte svoje ljubljenčke radi vsak dan. Da so tudi najmanjši trenutki pomembni, da nas malenkosti lahko razveselijo, nam polepšajo dan in da jih ne smemo jemati za samoumevne.«