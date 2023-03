Bernarda Oman: Nisem lagala, nisem pa povedala vsega

Blišč, dogodki, fotografiranja, intervjuji, kramljanje, to ji ni blizu. In tako se igralka Bernarda Oman loti tudi najinega pogovora, ne kot kramljanja, ne kot intervjuja, temveč kot pogovora med dvema v miru in tišini. Pred vsakim odgovorom pomolči, razmisli, odgovarja počasi. Beseda med drugim teče o družinskem vlaku, o povezanosti z njeno hčerko, igralko Ano Dolinar Horvat, in spominih na njeno mamo, ki jo je izgubila, ko je bila stara komaj 27. »Povezanost med generacijami je nekaj čudovitega, naj bo v družini, skupnosti ali plemenu. Pravijo, da to v kapitalizmu ni mogoče, ker veliko babic še hodi v službo, a osebno mislim, da se da,« pravi.

