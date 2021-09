Bergant o čudežu na nacionalki, Molkova vse posnela (VIDEO)

Takšnega neurje, ki je v Ljubljani pustošilo ponoči, nihče ne pomni. Voda je zalivala kleti hiš, zasebnih stanovanj in tudi javnih objektov – šole, dijaške domove, urad predsednika republike, državni zbor, galerije, gledališča, osrednjo bolnišnico in tudi prostore RTV Slovenija.V prostorih RTV Slovenija je bilo poplavljenih več studiev, zalilo je tudi kletne prostore. Del razdejanja je posnela tudi. Na posnetku hodi po službenih prostorih, ki so povsem zaliti, opaziti pa je tudi odpadli gradbeni material. Ob tem je zapisala (nelektorirano): »Hrumelo je po ceveh...in voda je vdrla v tv hišo. Hmmm....?«Voditelj Odmevovje sinoči izrazil veselje, da jim je sploh uspelo pripraviti oddajo. »Da so naši Odmevi izšli danes, meji na čudež. Tudi našo hišo, prostor s strežniki, je zalilo,« je dejal.Kako je bilo videti v bolnišnici in v ljubljanski Drami, si lahko ogledate v prispevku Apokaliptično v Ljubljani: mesto potopljeno, to se zgodi enkrat na 250 let (VIDEO, FOTO)