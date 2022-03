Bepopovka priznala, da sta si bila s pokojnim Nejcem všeč (VIDEO)

Na kanalu Joonglaa so spregovorile članice skupine Bepop. Kot je dejala Alenka, ji je skupina spremenila življenje, saj ji je dala zelo dobre prijatelje. »Z Ano in Tinkaro smo še vedno zelo povezane,« je dejala in dodala, da obžalujejo, da Simona ni več zraven, a da njegovo odločitev spoštujejo. Ana pa po drugi strani pravi, da je z začetkom Bepopa šele začela živeti.

Na Nejca, ki je leta 2002 umrl v tragični prometni nesreči, imajo vse tri bepopovke lepe spomine. Alenka pa je razkrila še nekaj, o čemer ni javno govorila. Kot je razkrila, najzvestejši ljubitelji skupine vedo, da sta si bila všeč. Ampak takrat sta se dogovorila, da bosta ohranila profesionalni odnos.

Bepopovke se te dni sicer pripravljajo na koncert Popstars United, saj bodo prvič na oder stopile s Sebastianom in skupino Game over.