Benčkova pomotoma razkrila preveč? To se je dogajalo na snemanju šova

Vražjim damam na Planet TV se je prejšnji teden pridružila tudi priljubljena vplivnica Katarina Benček. Snemanje šova je v polnem teku, uspešne Slovenke pa nemalo utrinkov iz zakulisja delijo tudi na družbenih omrežjih. To je ta teden storila tudi Benčkova, a je morda razkrila več, kot je želela.

Postavna Ljubljančanka je na instagramu sledilcem pokazala čudovito obleko in ambient Kranjske Gore. Njen Marko jo je namreč snemal, kako se sprehodi na teraso. A najbolj pozorni gledalci so lahko opazili, kako v ozadju članica produkcijske ekipe Niki Čukur daje navodila za izjave v šovu. »Zate imam zdaj iztočnico. Ko bodo one komentirale, malo jokale ...« je bilo slišati.

Ženska na levi Niki daje navodila. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

V tem času ima veliko dela

Katarina je pred dnevi o Vražjih damah spregovorila tudi za Nedeljske novice. Priznala je, da so snemanja precej naporna. »Pozabila sem že, kako je, ko si ves čas v pogonu. Počutim se kot v časih Diamantk iz leta 2011, ko sem imela vsak dan snemanja, fotografiranja in urejanje do onemoglosti. Imam pa to srečo, da si lahko dneve prilagajam po svoje in določim, katere dneve bom posvetila ustvarjanju vsebin za naročnike, toda spoznavam, da mi trenutno primanjkuje časa, saj je ritem resnično naporen. November je namreč mesec, ko je tudi v mojem 'fohu' ogromno dela.«

