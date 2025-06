Barbata iz MasterChefa po koncu šova presenetila: »Dala sem odpoved«

Ko se je letošnja sezona MasterChefa Slovenije končala, so gledalci na družbenih omrežjih jasno izrazili svojo naklonjenost: za mnoge bi morala zmago odnesti prav Barbara. Iskrena, preprosta in nasmejana tekmovalka, ki je s svojo toplino in strastjo do slaščičarstva osvojila srca gledalcev, se danes pogumno podaja na novo pot – z lastno slaščičarno in svežo energijo.

V pogovoru za naš medij je razkrila, kaj ji pomeni podpora gledalcev, kako se je spopadala s pritiski pred kamerami in zakaj bi se brez oklevanja znova prijavila v MasterChef.

Gledalci MasterChefa so vas množično podprli in za mnoge ste vi prava zmagovalka letošnje sezone. Kaj menite, da je prepričalo ljudi, da so vas vzeli za svojo?

Hvala vsem, ki so in me še podpirajo. V resnici ne vem točno, morda to, da sem bila res taka, kot sem – preprosta, pristna in iskrena. In da sem pokazala, da me res veseli to, kar delam.

Ali se je po predvajanju MasterChefa povečal obisk vaše slaščičarne? Vas ljudje zdaj pogosteje obiščejo, naročajo več sladic, vas prosijo za fotografijo ali celo kakšen podpis?

Po koncu predvajanja sem dala odpoved, ker sem se opogumila, da bom odprla svojo slaščičarno, tako da tega podatka nimam. Me pa ljudje prepoznajo, mi čestitajo, seveda prosijo tudi za fotografijo in kakšen podpis.

Na snemanju MasterChefa pogosto nastanejo močne vezi – morda celo simpatije. Ste se vi med šovom morda komu posebej približali – vas je presenetila kakšna nova ‘iskrica’?

Ne, tega v naši sezoni ni bilo. So samo zelo lepa prijateljstva.

MasterChef ni le kulinarično tekmovanje, ampak tudi psihično zelo naporna izkušnja. Kako ste se vi soočali s pritiskom, kamerami in stalnim ocenjevanjem?

Res je, tudi to je del tega tekmovanja. Ogromno smo o tem predebatirali s sotekmovalci, z ljudmi, ki so skrbeli, da nam je bilo na snemanju res lepo. Pa tudi s prijateljicami sem se veliko pogovarjala o tem.

Bi se danes, z vsem znanjem in izkušnjami, ki ste jih pridobili v šovu, odločili za sodelovanje še enkrat? Kaj bi naredili drugače – če sploh kaj?

Z veseljem bi se prijavila še enkrat. Zame je bila to res zelo lepa izkušnja. Mogoče bi bolj poslušala svoj notranji občutek, bila bolj prepričana vase in si bolj zaupala.