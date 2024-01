Barbara Pešut je morala v bolnišnico

Tekstopiska in pisateljica Barbara Pešut je v svoji kolumni za Ono plus razkrila, da je morala na operacijo. Hospitalizirali so jo dan pred operacijo, ki je potekala brez posebnosti.

Kot je zapisala žena Roberta Pešuta - Magnifica, je imela dobrega zdravnika, ki je vse postoril, kot je treba. Menda je ni nič bolelo, za piko na i pa je med hospitalizacijo nehala kaditi.

Barbara je že v domači oskrbi, kjer jo po njenih besedah razvajata mož in sin.

Kot smo poročali, sta Barbara in Robert oktobra postala babica in dedek. Njun sin Peter, ki se prav tako ukvarja z glasbo, je namreč dobil hčerko Liano.

30-letnik je tedaj povedal, da je to najlepša stvar, ki se mu je zgodila v življenju in da ga prav gotovo razumejo vsi starši. Hčerko mu je povila dolgoletna partnerica Mateja Arsić, s katero sta posnela že eno pesem.