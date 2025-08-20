Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«

Družina Čeferin je ena najbolj znanih in uglednih slovenskih družin. Tudi uspešnih. Običajno sta v ospredju sicer priznana odvetnika Peter in Aleksander Čeferin, slednjega sicer izven naših meja poznajo bolj po vlogi predsednika Evropske nogometne zveze, izredno uspešna pa je tudi Aleksandrova žena Barbara, ljubiteljica umetnosti, še posebej fotografije, ki že več kot 20 let vodi Galerijo Fotografija v središču Ljubljane.

Če se na prvi pogled morda zdi, da sanjava umetnica in racionalni pravnik ne bosta prav dolgo zdržala eden z drugim, pa sta zakonca Čeferin dokaz, da je z dovolj ljubezni, razumevanja in spoštovanja mogoče vse.

Njen mož se druži s svetovno elito. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Midva sva najprej enakopravna partnerja, poleg tega je meni on tudi v veliko pomoč. Za nama je 25 let zakona, pred tem še leta poznanstva in prijateljstva. Iskrena sva drug z drugim, med nama ni zadržanosti. Vse si poveva, na trenutke je lahko burno, znava se zelo hitro skregati, a se tudi hitro pomiriva,« je o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev povedala Barbara, ki je pravzaprav obiskovala isto srednjo šolo kot njen mož, tudi sicer sta se gibala v istih krogih, a nikoli prav zares nista vedela drug za drugega.

Usodna poroka

Do leta 1994 in neke usodne poroke. »Aleksander je eno leto starejši od mene. Na prijateljevi poroki, kjer sva se spoznala, sva ugotovila, da sva vse do takrat v življenju hodila drug mimo drugega. Poznala sem njegovo sestro, družila sem se z nekaterimi njegovimi sošolci, a nikoli se najine poti niso križale. Na eni fotografiji, ki jo ima njegov prijatelj, je dvorišče naše gimnazije, na eni strani dvorišča sem jaz, na drugi strani on, a nisva se opazila. Nato je prišla tista poroka in vse drugo je, kot radi rečemo, zgodovina,« je v intervjuju za hrvaško revijo Glorija podobnosti o rojstvu ljubezenske zgodbe, v kateri so se jima rodile tri čudovite hčerke, razkrila Barbara Čeferin.

Preberite še: