ISKRENO

Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«

Hodila sta na isto srednjo šolo, a nista vedela drug za drugega. Do usodnega leta 1994.
Fotografija: Pred več kot 20 leti je odprla galerijo v središču Ljubljane. Foto: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Pred več kot 20 leti je odprla galerijo v središču Ljubljane. Foto: Dejan Javornik

B. K. P.
20.08.2025 ob 19:20
20.08.2025 ob 19:21
B. K. P.
20.08.2025 ob 19:20
20.08.2025 ob 19:21

Poslušajte

Čas branja: 2:20 min.

Družina Čeferin je ena najbolj znanih in uglednih slovenskih družin. Tudi uspešnih. Običajno sta v ospredju sicer priznana odvetnika Peter in Aleksander Čeferin, slednjega sicer izven naših meja poznajo bolj po vlogi predsednika Evropske nogometne zveze, izredno uspešna pa je tudi Aleksandrova žena Barbara, ljubiteljica umetnosti, še posebej fotografije, ki že več kot 20 let vodi Galerijo Fotografija v središču Ljubljane. 

Če se na prvi pogled morda zdi, da sanjava umetnica in racionalni pravnik ne bosta prav dolgo zdržala eden z drugim, pa sta zakonca Čeferin dokaz, da je z dovolj ljubezni, razumevanja in spoštovanja mogoče vse.

Njen mož se druži s svetovno elito. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Njen mož se druži s svetovno elito. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Midva sva najprej enakopravna partnerja, poleg tega je meni on tudi v veliko pomoč. Za nama je 25 let zakona, pred tem še leta poznanstva in prijateljstva. Iskrena sva drug z drugim, med nama ni zadržanosti. Vse si poveva, na trenutke je lahko burno, znava se zelo hitro skregati, a se tudi hitro pomiriva,« je o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev povedala Barbara, ki je pravzaprav obiskovala isto srednjo šolo kot njen mož, tudi sicer sta se gibala v istih krogih, a nikoli prav zares nista vedela drug za drugega.

Usodna poroka

Do leta 1994 in neke usodne poroke. »Aleksander je eno leto starejši od mene. Na prijateljevi poroki, kjer sva se spoznala, sva ugotovila, da sva vse do takrat v življenju hodila drug mimo drugega. Poznala sem njegovo sestro, družila sem se z nekaterimi njegovimi sošolci, a nikoli se najine poti niso križale. Na eni fotografiji, ki jo ima njegov prijatelj, je dvorišče naše gimnazije, na eni strani dvorišča sem jaz, na drugi strani on, a nisva se opazila. Nato je prišla tista poroka in vse drugo je, kot radi rečemo, zgodovina,« je v intervjuju za hrvaško revijo Glorija podobnosti o rojstvu ljubezenske zgodbe, v kateri so se jima rodile tri čudovite hčerke, razkrila Barbara Čeferin.

Preberite še:

image_alt
Priznanje družine Čeferin: Na poroki so vsem tekle solze

image_alt
Barbara Čeferin odkrito: z nepoznavalskimi nogometnimi pripombami ga spravljam ob živce

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Barbara Čeferin Aleksander Čeferin pogovor zakon ljubezen

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
37-letnik v Sežano pretihotapil pet ljudi

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
37-letnik v Sežano pretihotapil pet ljudi

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.