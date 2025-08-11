Barabe so se vrnile! Poglejte, kdo se je ustavil na rdeči preprogi (FOTO)

Nedavno se je v Cineplexxu v Ljubljani premierno odvrtelo težko pričakovano nadaljevanje animirane uspešnice Barabe 2, ko so volk, kača, morski pes, piranja in tarantela dobili žensko družbo in opravili še zadnji posel. Projekcije so se udeležili tudi slovenski igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove – med njimi Boris Car, Gorazd Žilavec, Robert Korošec, Aja Kobe, Alenka Kraigher, Niko Goršič, Urh Mlakar in Žiga Bunič. Vsi so se barabinsko nastavljali objektivu ter v dvorani z obiskovalci delili izkušnje s snemanja. Pred projekcijo so lahko najmlajši postali barabe s poslikavami svojih barabinskih junakov na rokah in obrazih, se zabavali s pobarvankami, prejeli lepe nagrade ter se posladkali in odžejali.

Ana Maria Mitič je bila nad animiranimi barabami navdušena.

Najmlajši so lahko postali barabe s poslikavami svojih barabinskih junakov na rokah in obrazih. FOTOGRAFIJE: SANDI FIŠER

Razposajeni Robert Korošec, Gorazd Žilavec in Boris Car.

Dejan Kontrec in Nina Osenar Kontrec sta na premiero pripeljala sina Marlona.

Premiere se je udeležil tudi 82-letni igralec Niko Goršič.

Igralec Žiga Bunič in vsestranski Urh Mlakar sta delila svoje izkušnje.