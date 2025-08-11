ANIMIRANA DOGODIVŠČINA

Barabe so se vrnile! Poglejte, kdo se je ustavil na rdeči preprogi (FOTO)

Na filmska platna se je vrnila težko pričakovana animirana pustolovščina.
Fotografija: Teja Jugovic je velika ljubiteljica risank in filmov. Tokrat je na premiero pripeljala prijateljico.
Teja Jugovic je velika ljubiteljica risank in filmov. Tokrat je na premiero pripeljala prijateljico.

S. N.
11.08.2025 ob 11:10
S. N.
11.08.2025 ob 11:10

Nedavno se je v Cineplexxu v Ljubljani premierno odvrtelo težko pričakovano nadaljevanje animirane uspešnice Barabe 2, ko so volk, kača, morski pes, piranja in tarantela dobili žensko družbo in opravili še zadnji posel. Projekcije so se udeležili tudi slovenski igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove – med njimi Boris Car, Gorazd Žilavec, Robert Korošec, Aja Kobe, Alenka Kraigher, Niko Goršič, Urh Mlakar in Žiga Bunič. Vsi so se barabinsko nastavljali objektivu ter v dvorani z obiskovalci delili izkušnje s snemanja. Pred projekcijo so lahko najmlajši postali barabe s poslikavami svojih barabinskih junakov na rokah in obrazih, se zabavali s pobarvankami, prejeli lepe nagrade ter se posladkali in odžejali.

Ana Maria Mitič je bila nad animiranimi barabami navdušena.
Najmlajši so lahko postali barabe s poslikavami svojih barabinskih junakov na rokah in obrazih. FOTOGRAFIJE: SANDI FIŠER
Razposajeni Robert Korošec, Gorazd Žilavec in Boris Car.
Dejan Kontrec in Nina Osenar Kontrec sta na premiero pripeljala sina Marlona.
Premiere se je udeležil tudi 82-letni igralec Niko Goršič.
Igralec Žiga Bunič in vsestranski Urh Mlakar sta delila svoje izkušnje.
Radijec Uroš Bitenc in njegova Ula Sijaj.
