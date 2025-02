Pikantno! Ana Klašnja ujeta v objemu (FOTO)

V SNG Opera in balet Ljubljana je premiero doživel balet Hamlet, ki je s svojo izjemno umetniško interpretacijo enega največjih del svetovne književnosti navdušil občinstvo. Baletna priredba Shakespearjeve tragedije, pod režijsko in koreografsko taktirko mednarodno priznanega umetnika Lea Mujića, je ponudila svež in sodoben pogled na znamenito zgodbo o oblasti, izdaji, ljubezni in maščevanju.

Manjkala nista niti poslovneža Frane Praprotnik in žena Polona.

Lado Bizovičar rad obiskuje kulturne dogodke.

Prvakinja SNG Opera in balet Ljubljana Tjaša Kmetec v režiserjevem objemu

Predstava je zaznamovana z ekspresivno gibno govorico in čustveno nabito atmosfero, ki s premišljenimi koreografskimi elementi poudarja notranji boj glavnega junaka. Ob spremljavi skrbno izbrane glasbene podlage so plesalci ustvarili vizualno in čustveno močno doživetje, ki presega klasične meje baletne interpretacije. V vlogi Hamleta pleše Kenta Yamamoto, ki se je ljubljanskemu baletu pridružil kot 18-letnik, zato ga ima za svojo baletno hišo. Prvakinja SNG Opera in balet Ljubljana Tjaša Kmetec se je tokrat predstavila v vlogi Gertrude. V Hamletu pleše prvič, a je prepričana, da bo to ena od njenih najljubših vlog.

Hamlet je navdušil na odru ljubljanske Opere. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Baletna plesalca Kenta Yamamoto in Emilie Gallerani Tassinari

Z baletom Hamlet se je poslovil dosedanji umetniški direktor ljubljanskega baleta Renato Zanella.

Hamlet je še en dokaz vrhunskega umetniškega nivoja ljubljanske operno-baletne hiše, ki s svojimi postavitvami vedno znova dokazuje, da klasične zgodbe lahko nagovarjajo tudi sodobnega gledalca. Tudi tokrat so se premiere udeležili številni znani obrazi.