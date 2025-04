Baklade, kres in legendarni Miran Rudan: Gornja Radgona vabi

V Gornji Radgoni, kjer vsako leto pripravijo eno največjih kresovanj na severovzhodu države, se tudi letos ne bodo izneverili tradiciji. Podobno kot že desetletja v mestu na reki Muri ne bo izostalo tradicionalno kresovanje z baklado. Tokrat bo vse skupaj potekalo v sredo, 30. aprila, in sicer od 20. ure naprej na TŠC Trate.

V organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Kultprotur ter še nekaterih soorganizatorjev se bo dogajanje odvijalo na ploščadi pri vodometu v mestnem parku, kjer bo na desetine otrok v spremstvu Pihalnega orkestra Gornja Radgona in PGD Gornja Radgona s prižganimi baklami odkorakalo nekaj sto metrov proti reki Muri, na TŠC Trate, kjer bodo za dobro vzdušje poskrbeli znani glasbeniki. Letos bo to legendarni Miran Rudan s svojo skupino InDesign, ki bodo zbrane zabavali dolgo v noč. Po prižigu kresa in že pred začetkom glasbenega programa bodo vse prisotne na dogodku pozdravili radgonska županja, slavnostni govornik in še kdo.