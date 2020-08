Bagola brez sramu: v pričo mnogih se je slekel (FOTO)

Kot iz reklame. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Slovenski oglaševalski guruz družino preživlja prečudovite počitnice doma in v tujini. Potem ko se je z ženo Iin hčerkovrnil z daljšega dopusta po Grčiji, se je odločil sobotni dan preživeti v slovenskih gorah. Z nasmehom na obrazu je družina osvojila Češko kočo (1543 m), ki velja za eno izmed najlepših koč na slovenskem.Pot je videti na trenutke precej zahtevna, saj do vrha vodijo ozke in strme poti. A Bagolovi so športno aktivna družina, s čemer se je pohvalila že Iva z dopusta. Medtem ko je Aljoša v Grčiji pisal novo knjigo, se je Iva vsakodnevno ukvarjala s tekom, jogo, plavanjem in deskanjem na vodi.Zdaj je svoje telo na ogled postavil še Aljoša in zdi se, da nima pod svojim nadzorom le uma, temveč tudi svojo fizično pripravljenost. Na Češki koči se je tisti dan trlo ljudi, saj je tudi Aljoša zapisal, da je bila precejšnja gneča, a to Aljoše ni odvrnilo od tega, da z družino ne bi užival v lepotah narave.Fotografija Aljošinega izklesanega telesa na vrhu Češke koče, na kateri je zgoraj brez, so verjetno marsikatero njegovo sledilko pustile odprtih ust. Morda pa je tudi to ključ do srečnega zakona zakoncev Bagole. Letos sta proslavila četrto obletnico poroke in zdi se, da se njuna pravljica nadaljuje ...