Huda kri, 18-letnica ni izbirala besed (FOTO)

Polona ni izbirala besed. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Babji ravs. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Dekleta so čakala na vrtnice. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

V Sanjskem moškem je izbruhnilo v hotelu med kandidatkami, potem ko jeizdala, da jestara samo 18 let. Ta je namreč to skrivala in se pretvarjala, da je starejša.»Moram ti povedati, da je ona povedala, koliko si stara,« je dejalaPoloni. Ta je povsem ponorela in jo nekam poslala. Mary pa se ji je smejala v obraz, češ da se tu kaže njen kompleks zaradi mladosti.V Logarski dolini se je Gregor poslovil od, saj ji ni dal vrtnice. Tako je morala zapustiti šov. Vse so mislile, da bo domov odšla Carmen, a se to ni zgodilo. Ob odhodu je jokala, ki je, kot je dejala, zdaj ostala brez edine prijateljice.