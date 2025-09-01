»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)

Voditeljica in terapevtka Saša Einsiedler, ki je kot strokovna sodelavka znova stopila pred kamere v oddaji Poroka na prvi pogled, se je namesto dobrodošlice soočila s plazom sovražnih komentarjev. Na družbenih omrežjih so jo napadli z žaljivkami, kot so: »Baba stara, kaj pa misliš, da se greš« in »A si likalnik pozabila?«. Ob tem priznava, da je jezna, razočarana in žalostna, a hkrati opozarja: »Ali bi bila reakcija enaka, če bi bil na fotografijah moški? Bi rekli, da je šarmanten?« Vse skupaj je seveda letelo na njeno zrelo podobo, ki ji kot ženski njenih let pritiče.

Saša poziva k enotnosti žensk

Namesto da bi se umaknila, je Einsiedlerjeva odgovorila s sporočilom moči: »Lupčki moj, vsi pridemo v ta leta, ampak ženska se razcveti. Mogoče zgleda ovenela rožica, a na noter zažari.« Njena iskrenost je sprožila val pozitivnih odzivov in podpore. Saša se danes zaveda svoje vrednosti in poudarja, da je čas, da se ženske povežejo ter odločno zavrnejo sovražni govor, ki jih pogosto prizadene.

