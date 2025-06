Avto ikoničnega pevca še ni prodan: »S tem se matram že eno leto«

Pred dnevi je v spletnih oglasih za rabljene avtomobile pritegnila pozornost edinstvena ponudba: na prodaj je bil mitsubishi colt cabrio, ki naj bi ga vozil eden najbolj znanih slovenskih pevcev Lado Leskovar. A kot se je zdaj izkazalo, »zvezdniški« avtomobil pravzaprav ni njegov.

Za Slovenske novice je legendarni pevec pojasnil, da je avto sicer kupil za sina, a je ta premajhen za vsakodnevno uporabo. »Ima samo dva sedeža. S prodajo se matramo že eno leto in ga ne moremo prodati,« pravi 83-letni glasbenik, ki prodaje sicer ni urejal sam, temveč je za to prosil mehanika.

Oglas, ki je avtomobil opisoval kot »edinstven zbirateljski kos«, tako morda nekoliko preveč diši po promociji, meni tudi pevec sam, saj je v pogovoru hudomušno dejal »naša najbolj popularna zvezda je pornozvezda«.

Kritika razmer v kulturi in pokojninskem sistemu

V pogovoru je Leskovar razkril še nekaj osebnih pogledov na družbo in svojo trenutno situacijo. »Pri svojih letih sem še pri zdravi pameti in energije imam dovolj. Pravkar so mi za dve leti podaljšali vozniško dovoljenje. Zdaj vozim priključni hibrid in sem zelo zadovoljen,« pove.

Avto še vedno prodaja, ni pa ga vozil sam. FOTO: Avto.net

Ni pa skrival razočaranja nad nedavnim referendumom in slovenskim odnosom do umetnikov: »Vsi govorijo 'umetniki imajo polno, da ne rečem kaj, denarja', kar sploh ni res. Vse druge države imajo pokojninski dodatek za izjemne dosežke, celo na Hrvaškem in v Srbiji, še Rusija umetnikom pripisuje izjemne zasluge za to in ono, tako je tudi na zahodu. Pri nas pa ne.«

Čeprav sinov kabriolet (še) ni zamenjal lastnika, je gospod Leskovar kljub letom aktiven in zgovoren. In kot pravi, ostaja na cesti – zdaj z novo, hibridno toyoto.