Zdaj že tradicionalni 28-urni dobrodelni maraton, ki ga je s sovoditelji vodil Denis Avdić, je končan. Ko so v studiu na tablo zapisali znesek, ki jim ga je uspelo zbrati, pa so se Miha Deželak, Avdić, Anja Ramšak in Jana Morelj razjokali od sreče. Pridobili so namreč kar 1.037.313,54 evra – lani denimo nekaj več kot 353.000 evrov.