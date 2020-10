Avdićeva sodelavka sporočila: Izmučena sem

Radijska voditeljicaje še ena znana Slovenka, ki je na družbenem omrežju sporočila, da je zbolela covidom 19. »Nisem prva, nisem edina, očitno tudi zadnja ne. Sem šla na testiranje, izvid pozitiven,« je sporočila v ponedeljek zgodaj zjutraj.Klasičnih simptomov ni imela, a kot pravi, je bolj utrujena, zato več časa preživi v postelji in spi. »Ker izmučena pa sem in to kot po najboljši celovikendaški žurki v najboljših predkoronskih časih. Tudi glavobol je podobne intenzitete pa predolgo ne morem govoriti, ker potem malo pozabim dihati.«Zapisala, je, da se je že nekaj dni pred testiranjem samoizolirala in se držala pravil stroke. »Brez skrbi, nisem šla niti v galerijo niti točit goriva brez maske, v noben lokal, tudi v menzo državnega zbora ne, tudi pri kozmetičarki nisem bila v času suma na okužbo.«Ramšakova, ki je voditeljica priljubljene četverke v Denis Avdić Showu, bo štirinajst dni v samoizolaciji in počivala. Svojim sledilcem je sporočila, naj se čuvajo vseh virusov, in pripela svojo fotografijo, na kateri ima v ustih vatirano palčko. »Pripenjam tudi fotografijo primera obnašanja, ki ne pritiče letu 2020, medtem ko je bila točno eno leto nazaj, ko je bila fotka narejena, to normalna praksa. Pa še na Krku smo bili brez mask, začuda že takrat z umitimi rokami, rdeči kvečjemu od zadnjih jesenskih žarkov.«Hitro in neboleče okrevanje, Anja!